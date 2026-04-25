Elezioni comunali conto alla rovescia | un mese al voto ecco le liste e i candidati

Tra circa un mese si terranno le elezioni comunali in Italia, con le votazioni previste per il 24 e 25 maggio. Complessivamente, circa 870 comuni saranno interessati da queste consultazioni, rappresentando poco più del 10 per cento del totale nazionale. Tra le località coinvolte, 121 hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Le liste e i candidati sono stati presentati in vista di questa tornata elettorale.

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio che, in tutta Italia, interesseranno circa 870 comuni (poco più del 10 per cento del totale) di cui 121 con popolazione superiore a 15mila abitanti. In Umbria i comuni coinvolti sono 6, di cui 4 in provincia di Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, pronte le liste deluchiane: ecco i primi candidati. E spunta un simbolo a sorpresaIn via di definizione le tre liste civiche "Progressisti per Salerno", "A Testa Alta" e "Salerno per i Giovani". Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali, conto alla rovescia: un mese al voto, ecco le liste e i candidati; Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Frosinone, inizia il conto alla rovescia nei nove comuni. Presentate le liste; Avviso elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: appuntamento per la presentazione delle candidature; Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni. Elezioni comunali nel Bresciano, 32 liste depositate: questo sabato la chiusuraPrima giornata di deposito nei dieci Comuni al voto nel Bresciano. A Travagliato resta il nodo della quarta candidatura, a Cellatica corre solo Grassini. A Magasa tre candidati sindaco. quibrescia.it Elezioni comunali 2026 | San Pietro in Guarano, i candidati a sindaco e le liste: i nomiSono tre gli aspiranti primi cittadini, tra cui quello uscente Francesco Acri che sfiderà Mario Principe e Tiziana Agosto ... cosenzachannel.it Elezioni Comunali 2026 | Papasidero, i candidati a sindaco e le liste: i nomi - facebook.com facebook