Don Camillo monsignore ma non troppo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Don Camillo monsignore ma non troppo: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Don Camillo monsignore ma non troppo, film del 1961 ed è il quarto episodio della saga di don Camillo e Peppone, diretto da Carmine Gallone e tratto dai racconti di Giovannino Guareschi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dall’epoca in cui è ambientato il precedente film della serie sono passati 12 anni. Ora siamo nel 1960: da tre anni, i superiori di don Camillo si sono sbarazzati di lui facendolo monsignore e trasferendolo a Roma. Lo stesso hanno fatto i dirigenti del partito comunista con Peppone, eletto senatore.🔗 Leggi su Tpi.it

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