Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 24 al 26 aprile

Questo fine settimana a Venezia e nelle zone vicine si svolgono diverse attività, tra cui esposizioni di fiori, mercatini, visite guidate e concerti. Sono in programma anche eventi dedicati al cibo locale e altre iniziative culturali. Le date interessate sono dal 24 al 26 aprile 2026, con proposte che coinvolgono cittadini e visitatori. La città si anima con eventi vari che si svolgono in diverse location del veneziano.

Sono numerose le proposte nel veneziano questo fine settimana, fiori, mercatini, visite guidate, musica, buon cibo, di seguito vediamo quelle da non perdere dal 24 al 26 aprile 2026. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cinque cose da fare questo weekend a Messina; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprile; Cosa fare questo weekend a Milano? Tutti gli eventi in città dal 17 al 19 aprile 2026; Cosa fare questo weekend a Firenze. Alcune idee su cosa fare nel weekend del 25 aprile in ToscanaFirenze, 20 aprile 2026 – Il 25 aprile, essendo festa nazionale e cadendo quest’anno di sabato, è un’ottima occasione per approfittare di un ponte primaverile e godersi qualche giornata all’aria apert ... lanazione.it Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprileSono numerose le proposte nel veneziano questo fine settimana, fiori, mercatini, visite guidate, musica, buon cibo, di seguito vediamo quelle da non perdere dal 24 al 26 aprile 2026. Molti gli eventi, ... veneziatoday.it Diouf al bivio, per lui investiti 20 milioni: l’Inter ora deve decidere cosa fare - facebook.com facebook #Diouf al bivio, per lui investiti 20 milioni: l’Inter ora deve decidere cosa fare x.com