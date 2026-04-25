Confessione shock a Capodanno | ?irin rivela l’omicidio di Sarp
?? Cosa sapere Sirin confessa ad Arif l'omicidio di Sarp durante un'intrusione domestica a Capodanno. La rivelazione sposta l'attenzione della serie La Forza di una Donna sulle conseguenze morali. Arif scopre la verità sull'omicidio di Sarp dopo un confronto violento con Sirin avvenuto durante un'intrusione domestica nel giorno di Capodanno. Il dramma che sta per scatenarsi tra il 26 aprile e il 2 maggio segna l'inizio della fase conclusiva de La Forza di una Donna, trasformando un .🔗 Leggi su Ameve.eu
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