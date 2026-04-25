Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 34^ giornata

Nella 34ª giornata della Serie A 2025-2026 sono stati disputati diversi incontri che hanno portato a cambiamenti nella classifica. I risultati delle partite hanno determinato le posizioni delle squadre, con alcune che si sono avvicinate alle zone alte della classifica e altre che hanno subito scivolamenti. La giornata ha visto anche alcune sorprese, con esiti inaspettati in più di una partita. Di seguito, i dettagli di tutte le partite e la classifica aggiornata.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 34^ giornata Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Notizie correlate Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 23^ giornata Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione; Roma - Pisa (3-0) Serie A 2025; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia; Spettatori Serie A – Continua il testa-a-testa fra Inter e Milan. Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: AL DALL’ARA DECIDONO MALEN E EL AYNAOUIRisultati Serie A, classifica: la Roma va a Bologna per tenere vive le speranze di quarto posto, il Lecce rischia tantissimo a Verona. ilsussidiario.net Classifica allenatori più vincenti in Serie A: Spalletti e Allegri nella top 3. La top 10 completa x.com Classifica stipendi serie A. Toro al 8° posto - facebook.com facebook