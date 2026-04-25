CHE TEMPO CHE FA | UN COLPO DI SCENA TRA GLI OSPITI DI DOMENICA 26 APRILE

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 19:30, su Nove e in streaming su Discovery+, andrà in onda un nuovo episodio di “Che Tempo Che Fa”. Lo spettacolo è condotto da Fabio Fazio e vede tra i suoi ospiti abituali Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La trasmissione sarà trasmessa in diretta, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’appuntamento in tempo reale.

Domenica 26 aprile 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: la sindaca di Genova Silvia Salis. Luciana Littizzetto, eccezionalmente per questa puntata nelle vesti di ospite in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo “Il tempo del la la la”. Carlo Conti, attualmente nelle librerie con “A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio” e ideatore di “Dalla Strada al Palco Special”. E ancora: Carlo Rovelli, autore de “La cattiva coscienza dei fisici”, saggio...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: UN COLPO DI SCENA TRA GLI OSPITI DI DOMENICA 26 APRILE Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DI DOMENICA 15 FEBBRAIO TRA OLIMPIADI E SHOWDomenica 15 febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Che Tempo Che Fa: cosa dirà Stefano De Martino e chi è l'ospite musicale di Fazio; Fabio Fazio ospita la donna del momento: Silvia Salis domenica a Che tempo che fa; Che tempo che fa, colpo da maestro per Fazio: porta in studio la sindaca più ambita del momento. Ecco chi è. Anticipazioni; Mago Forest: Non mi sono mai sentito ridicolo. Fazio? Gli devo tanto, mi richiamò in tv quando la mia carriera sembrava finita. Che tempo che fa, colpo da maestro per Fazio: porta in studio la sindaca più ambita del momento. Ecco chi è. AnticipazioniPrima l’intervista a Bloomberg, poi la copertina su Vanity Fair. Ora anche la televisione: Silvia Salis, sindaca di Genova, sarà tra le prossime ospiti di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fa ... affaritaliani.it Che tempo che fa, Fazio si supera: che colpo. In studio una campionessa olimpica: ecco chi è. Tutti gli ospitiDomenica 29 marzo 2026, a partire dalle ore 19:30, torna in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ il programma Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana ... affaritaliani.it Per lungo tempo c’è stato una specie di silenzio sulla partecipazione delle donne alla guerra di liberazione dal nazifascismo. L'articolo di Annalisa Camilli, dall'archivio di Internazionale. - facebook.com facebook Notizie e aggiornamenti in tempo reale x.com