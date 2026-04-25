Domenica 26 aprile 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: la sindaca di Genova Silvia Salis. Luciana Littizzetto, eccezionalmente per questa puntata nelle vesti di ospite in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo “Il tempo del la la la”. Carlo Conti, attualmente nelle librerie con “A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio” e ideatore di “Dalla Strada al Palco Special”. E ancora: Carlo Rovelli, autore de “La cattiva coscienza dei fisici”, saggio...🔗 Leggi su Bubinoblog

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CHE TEMPO CHE FA: UN COLPO DI SCENA TRA GLI OSPITI DI DOMENICA 26 APRILE

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