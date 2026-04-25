Cerimonie e piazze la festa della sinistra

Dopo la protesta alla Camera contro il decreto sicurezza, i rappresentanti della minoranza si sono incontrati in piazza per celebrare un evento organizzato dalla sinistra. La giornata ha visto cerimonie e raduni pubblici, con l’obiettivo di manifestare il proprio punto di vista e condividere momenti di aggregazione. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato alle iniziative promosse dagli attivisti e dai leader della sinistra politica.

La segretaria del Pd Elly Schlein sarà a Sant’Anna di Stazzema, paesino delle Apuane, dove i nazisti uccisero con l’aiuto dei fascisti quasi tutti gli abitanti del posto, 560 persone: «La Liberazione è la festa della Costituzione antifascista dove c’è un articolo, il 36, che parla di salari equi e dignitosi. Purtroppo non è così oggi: i salari sono fermi al palo, soprattutto quelli dei giovani», ha detto Schlein. «Non vogliamo le guerre – ha sottolineato il governatore dem della Toscana, Giani – che creano un genocidio a Gaza né quelle di sopraffazione di Putin». Il presidente M5s Giuseppe Conte parteciperà alla commemorazione della Liberazione a Napoli.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cerimonie e piazze, la festa della sinistra Incendie de Notre Dame de Paris, que s'est-il vraiment passé Notizie correlate La festa della Liberazione tra memoria e presente: cortei, cerimonie e festa in cittàNell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, quel filo non resta ancorato al passato: attraversa le piazze, prende forma nelle cerimonie, nelle... Festa della Liberazione nell'Aretino: le cerimonie e gli eventi. La mappaL'intera provincia di Arezzo celebra l'anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cerimonie e piazze, la festa della sinistra; Le cerimonie per la Festa della Liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione; Taranto celebra il 25 aprile, cerimonie in piazza della Vittoria e al cippo Pandiani. Avellino celebra il 25 Aprile: domani la cerimonia in Piazza MatteottiAvellino – In occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa in onore dei Caduti. La manife ... irpinianews.it 81° anniversario della Liberazione: la cerimonia a piazza PartigianiEvento promosso dalla Prefettura di Lecce in collaborazione con le istituzioni civili e militari del territorio ... leccesette.it Dalle cerimonie nei luoghi simbolo della Resistenza agli appuntamenti culturali e musicali in città: il cartellone completo delle iniziative da non perdere LEGGI TUTTO L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/2227840544879 - facebook.com facebook