Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati fotografati mentre si incontravano al parco insieme alle rispettive figlie, Clara e Luna. L'evento si è verificato in un'area pubblica, dove i due sono stati visti scambiare alcune parole e trascorrere del tempo in compagnia delle bambine. L'incontro si è svolto senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

? Cosa sapere Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese si incontrano al parco con le figlie Clara e Luna.. Il legame tra i due nasce dalla mediazione familiare dopo la rottura del 2022.. Un pomeriggio di svago al parco ha Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese scambiarsi sorrisi e chiacchiere, rivelando un legame profondo che va oltre il passato sentimentale tra la showgirl argentina e l’ex compagno di Belen Rodriguez. L’incontro è avvenuto in un contesto di relax naturale, dove la presenza delle bambine ha giocato un ruolo centrale. Cecilia Rodriguez si era inizialmente concessa un momento di tranquillità insieme alla figlia Clara Isabel, quando il gruppo si è allargato con l’arrivo di Antonino Spinalbese, accompagnato dalla piccola Luna Marì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cecilia Rodriguez e Spinalbese: incontro inaspettato al parco

Cecilia Rodriguez e Antonino Un Incontro Inaspettato al Parco

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