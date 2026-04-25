C' è una barca capovolta alla deriva nel lago | ricerche in corso

All'alba, le forze dell'ordine hanno ricevuto la prima segnalazione di un'imbarcazione capovolta nel lago d'Iseo, davanti all'area del porto di Predore. Sul posto, i carabinieri di Marone hanno riscontrato un natante rovesciato e fermo, che si trovava trascinato nello specchio d'acqua. Le ricerche sono attualmente in corso per verificare eventuali persone coinvolte o altre situazioni di rilievo.

Le prime segnalazioni sono arrivate all'alba: c'è una imbarcazione capovolta nel lago d'Iseo. A Predore, davanti all'area del porto, la scena si è presentata questa mattina ai carabinieri di Marone impegnati nei controlli sullo specchio d'acqua: un natante rovesciato, fermo e trascinato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Il lago è troppo agitato: capovolta una barca a vela, windsurfisti alla derivaGli interventi della Guardia Costiera sono avvenuti nella giornata di martedì 31 marzo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Barca ribaltata sul Lago Maggiore nel 2023, il Mossad rivela: Il nostro agente impegnato contro l'Iran; La connessione italiana: Il capo del Mossad collega l’agente ucciso alla guerra all’Iran; Il Mediterraneo che uccide: più di 1.000 morti. Storia di Moryba e Youssef Traoré. Mediterraneo, capovolta una barca con 35 persone: morta una donna incinta, 11 persone salvateROMA – Un'imbarcazione di migranti con a bordo circa 35 persone – numerosi erano i somali – provenienti dalla Libia è affondata nel Mediterraneo centrale venerdì scorso. Una persona è morta, due ... repubblica.it Donne in barca Casorati felice - facebook.com facebook