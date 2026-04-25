Canzonissima | anticipazioni e ospiti della sesta puntata

Sabato 25 aprile 2026, su Rai 1 alle 21, va in onda la quinta puntata di Canzonissima. La trasmissione prevede la partecipazione di vari ospiti e si concentra sulle esibizioni di diversi artisti. Sono previste esibizioni musicali e interventi di personaggi noti del mondo dello spettacolo. La puntata si svolge in prima visione e si concentra sulle performance in gara e sui momenti di intrattenimento previsti nel programma.

Canzonissima: le anticipazioni della quinta puntata, 25 aprile 2026. Questa sera, sabato 25 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.30 va in onda la sesta puntata di Canzonissima, lo storico format condotto da Milly Carlucci che torna in una formula rinnovata per sei puntate. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative della nostra musica. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, cast, cantanti. Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Canzonissima: anticipazioni e ospiti della sesta puntata Emma canta La prima cosa bella e Malika Ayane | The Voice Kids Italy Blind Auditions Notizie correlate C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, 14 febbraioQuesta sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria... Canzonissima, anticipazioni del 4 aprile: cantanti e ospiti della terza puntataÈ tutto pronto per una nuova puntata di Canzonissima: Milly Carlucci torna in onda con il terzo appuntamento dello show dedicato ai pezzi più belli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntata; Canzonissima: l’omaggio specialissimo con cui sfida Amici di Maria De Filippi, oggi 18 aprile; Canzonissima 2026, l’ultimo show di Milly Carlucci e il ruolo di Sal Da Vinci: ospiti, scaletta e chi vince stasera; Canzonissima, tutto pronto per la penultima puntata: ospiti e anticipazioni del 18 aprile 2026. Canzonissima, le anticipazioni della puntata di sabato 25 aprile: cantanti e ospitiSabato 25 aprile, quinto appuntamento con Canzonissima, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico. comingsoon.it Canzonissima: anticipazioni e ospiti della sesta puntataCanzonissima: le anticipazioni della sesta puntata, sabato 25 aprile 2026 in onda su Rai 1 alle ore 21.30 con Milly Carlucci ... tpi.it Gran finale per “Canzonissima” che, alle 21.30 su Rai 1, chiude con una serata ricca di spettacolo e di emozioni, condotta da Milly Carlucci. La canzone vincitrice della quinta puntata è stata “Un Senso” interpretata da Leo Gassman, che accederà così alla fina - facebook.com facebook Milly Carlucci lancia #Eurovision2026 Alla finale di #Canzonissima sarà ospite Sal Da Vinci. Sul palco lo raggiungerà Gabriele Corsi, conduttore di #ESCITA con Elettra Lamborghini che è nel cast dello show di Rai 1. Ospite anche Senhit, rappresentante di S x.com