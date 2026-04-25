Caffé e brioche? Possono aspettare Ancora chiuso il bar alla Stazione

Il bar situato presso la stazione rimane chiuso da diverso tempo e non sono state comunicate ancora le eventuali date di riapertura. Un cartello affisso alla porta conferma che l’esercizio commerciale continuerà a essere inattivo per un periodo indefinito. La chiusura, visibile a chi si avvicina, riguarda esclusivamente l’attività di ristorazione, lasciando il locale vuoto e senza indicazioni sul ritorno alla normalità.

Il bar di Artemisia, chiuso da tempo ormai, rimarrà tale fino a data da definirsi. Così recita il cartello affisso alla porta. Il 6 gennaio 2026, i cittadini trovarono all’ingresso del luogo di ristoro del Centro Culturale di Tassignano, dove ha sede la biblioteca, frequentato da molti studenti ogni giorno, un avviso con la chiusura per ferie. Che evidentemente sono lunghissime, perché 109 giorni dopo l’attività è ancora closed. Infatti adesso la scritta è cambiata: il locale aprirà in data da definire. Nelle varie sale della struttura adiacente vengono allestiti molti eventi culturali, è comunque un luogo frequentato: ci sono i dipendenti, le persone che decidono di trascorrere, magari con i bambini, alcune ore nel giardino, con queste giornate di sole primaverile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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