Cadute sul Resegone e in Grignetta ennesimi interventi dell' elicottero

Nella giornata del 25 aprile si sono verificati altri incidenti in montagna, con interventi dell'elicottero di soccorso. Nel primo caso, a metà pomeriggio sul Resegone, un uomo di 26 anni è rimasto ferito dopo una caduta. Un altro intervento è stato necessario sul massiccio della Grignetta, dove sono stati recuperati altri escursionisti coinvolti in incidenti. Le operazioni di soccorso si sono svolte con l'uso di mezzi aerei.

Ennesimo incidente in montagna nella giornata del 25 aprile. A metà pomeriggio sul Resegone un infortunio ha coinvolto un uomo di 26 anni, vittima di una rovinosa caduta.Subito, in codice rosso, è partita la chiamata ai soccorsi, al numero unico per l'emergenza 112; dalla centrale operativa Soreu.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cadute sul Resegone, in volo l'elicottero: due persone finiscono in ospedale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Infortuni alla Piana di San Tomaso e sul Resegone: in volo l'elicottero; Morì sul Resegone, Botti sarà ricordato alla Cappella votiva di Costa; Muore escursionista di 37 anni: travolto da massi sopra il lago di Coca. Cadute e malori, raffica di interventi di soccorso in montagnaGiornata intensa per i soccorritori sulle montagne lecchesi LECCO – Cadute e malori, raffica di interventi di soccorso in montagna. La bella giornata di oggi, sabato 25 aprile, ha sicuramente spinto n ... lecconotizie.com Infortuni alla Piana di San Tomaso e sul Resegone: in volo l'elicotteroGran lavoro per i soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, lunedì. Due escursionisti sono stati accompagnati in ospedale ... leccotoday.it Adrenalina senza fine perché cadute libere, velocità e forza centrifuga delle curve paraboliche si uniscono all’imprevedibilità del movimento dei veicoli Leggi l'articolo #Leolandia - facebook.com facebook Il 78% degli infortuni in monopattino è dovuto a cadute singole, spesso causate da pavimentazione irregolare e superfici scivolose o distrazioni come l'uso del cellulare o del navigatore. #ANSASalute bit.ly/4mDGto8 x.com