Cadute sul Resegone e in Grignetta ennesimi interventi dell' elicottero

Da leccotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 25 aprile si sono verificati altri incidenti in montagna, con interventi dell'elicottero di soccorso. Nel primo caso, a metà pomeriggio sul Resegone, un uomo di 26 anni è rimasto ferito dopo una caduta. Un altro intervento è stato necessario sul massiccio della Grignetta, dove sono stati recuperati altri escursionisti coinvolti in incidenti. Le operazioni di soccorso si sono svolte con l'uso di mezzi aerei.

Ennesimo incidente in montagna nella giornata del 25 aprile. A metà pomeriggio sul Resegone un infortunio ha coinvolto un uomo di 26 anni, vittima di una rovinosa caduta.Subito, in codice rosso, è partita la chiamata ai soccorsi, al numero unico per l'emergenza 112; dalla centrale operativa Soreu.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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