In un’intervista rilasciata nel giorno della finale di Canzonissima, Milly Carlucci ha commentato la situazione di Barbara d’Urso, definendola un talento che è stato messo da parte senza alcuna colpa. Durante l'intervento, ha anche affrontato i rumors riguardanti la presenza di concorrenti nel programma Ballando con le Stelle e ha parlato di altri progetti e impegni futuri. La discussione si è focalizzata su il percorso e le scelte delle rispettive conduttrici televisive.

Milly Carlucci si racconta nel giorno della finale di Canzonissima. Nell’occasione parla di Barbara d’Urso, dei rumors su Ballando con le Stelle e di altri impegni. Il 5 giugno l’evento lirico all’Arena di Verona. Sabato 25 aprile la finale di Canzonissima con l’elezione della canzonissima vincitrice. Rai1 è contenta del riscontro e ha confermato il varietà nel 2027. Tutto bene ma qualcosa si può sempre migliorare e lo anticipa direttamente la Carlucci a La Stampa. «Le clip sulla vita personale dei concorrenti erano carine ma, per ragioni di tempo, ancora un po’ superficiali. Nelle prossime edizioni saranno più approfondite: serve dedicare più spazio e ascolto ai concorrenti, instaurare un rapporto di fiducia con loro».🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! MILLY CARLUCCI: “BARBARA D’URSO È UN TALENTO BUTTATO SENZA COLPE”

Notizie correlate

MILLY CARLUCCI: “D’URSO TALENTO BUTTATO SENZA COLPE. CRUCIANI IN GIURIA? VEDREMO”Milly Carlucci si racconta nel giorno della finale di Canzonissima, lo show che tornerà il prossimo anno con alcune novità, ma nel mentre pensa a...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Elettra Lamborghini è il nuovo talismano di Milly Carlucci: Dopo il boom di Canzonissima la cantante è prenotata per Ballando; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: cos’è successo dopo l’addio; BOOM! MILLY CARLUCCI: BARBARA D’URSO È UN TALENTO BUTTATO SENZA COLPE; BOOM! MILLY CARLUCCI | BARBARA D’URSO È UN TALENTO BUTTATO SENZA COLPE.

Milly Carlucci difende Barbara D’Urso: Spiace vedere un talento buttato via non per sua colpaMilly Carlucci, parlando dell'opportunità data a Barbara D'Urso di partecipare a Ballando con le stelle, ha dichiarato che la vita di ogni artista prima ... fanpage.it

Milly Carlucci: Barbara D’Urso? Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Con Cruciani ci ‘annusiamo’ da anni ma poi non concretizziamoLa conduttrice di Ballando con le Stelle commenta il caso D'Urso e rivela i tentativi di dialogo con Cruciani per il programma ... ilfattoquotidiano.it

La city car elettrica Leapmotor T03 continua il boom in Italia: ad aprile 2026 parte da 15.900 euro. Ovviamente si può anche finanziare. https://auto.everyeye.it/notizie/pazzi-leapmotor-t03-scopri-prezzo-aprile-2026-871858.htmlutm_medium=Social&utm_so - facebook.com facebook

Boom di presenze, complice la bella giornata, ma meno disagi rispetto a Pasquetta. In molti hanno lasciato l’auto nei quartieri o in centro. Pic-nic nelle aree verdi e dehors pieni. x.com