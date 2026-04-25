Bonprix Sciarpa a Triangolo | guida acquisto e abbinamenti

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Bye bye, sciarpe oversize! Sono le sciarpe a triangolo l'accessorio must have dell'invernoSono decisamente più pratiche dei classici modelli lunghi e dalla forma rettangolare, si possono legare dietro al collo o indossare come fossero una bandana, in più, all’occorrenza, possono diventare ... grazia.it

Dimentica i volumi over e le lunghezze estreme. La sciarpa a triangolo è l’accessorio-dettaglio minimal e chic dell’invernoCoprirci e ripararci dal freddo non vuol dire necessariamente rinunciare allo stile e a ricordarcelo è la sciarpa a triangolo. Alzi la mano chi non ha nell’armadio una sciarpa – di lana, cashmere, ... dilei.it