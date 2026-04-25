Oggi è stata trasmessa l’ultima puntata della soap opera americana Beautiful su Canale 5. La puntata è disponibile in streaming come replica e può essere vista tramite le piattaforme ufficiali del canale. La serie, in onda da più di 25 anni, è seguita quotidianamente da un vasto pubblico e gli episodi sono spesso riproposti in diversi orari e modalità.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 25 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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