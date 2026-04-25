AVS SAD-Sporting Lisbona domenica 26 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria ospite con rete inviolata?

Domenica 26 aprile 2026 alle 21:30 si disputerà la partita tra AVS SAD e Sporting Lisbona. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si discutono le quote per la vittoria, con alcuni pronostici che vedono l’ospite favorito e una possibile partita senza reti subite. Negli ultimi giorni, lo Sporting Lisbona ha subito una battuta d’arresto dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Arsenal e la sconfitta nel derby con il Benfica, che ha compromesso le speranze di titolo.

Negli ultimi giorni la stagione dello Sporting Lisbona aveva preso una brutta piega: l’uscita dalla Champions con l’Arsenal e soprattutto il derby perso contro il Benfica, con conseguente addio alle speranze di lottare per il titolo, avevano portato più di una nube nel cielo leonino. Mercoledì notte, però, è arrivata una grande soddisfazione per i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - AVS SAD-Sporting Lisbona (domenica 26 aprile 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria ospite con rete inviolata? Notizie correlate AVS SAD-Sporting Lisbona (domenica 26 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria ospite con rete inviolata?Negli ultimi giorni la stagione dello Sporting Lisbona aveva preso una brutta piega: l’uscita dalla Champions con l’Arsenal e soprattutto il derby... AVS SAD-Sporting Lisbona (domenica 26 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno agevole per i LeoniNegli ultimi giorni la stagione dello Sporting Lisbona aveva preso una brutta piega: l’uscita dalla Champions con l’Arsenal e soprattutto il derby... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Formazioni ufficiali Arsenal-Sporting: chi gioca titolare e le ultime su Calafiori, Odegaard, Gyokeres, Havertz, Trincao e Suarez; Dove vedere Arsenal-Sporting in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Arsenal-Sporting 0-0, pagelle e tabellino: Gyokeres non la vede mai, Martinelli non si accende, Catamo e Trossard colpiscono il palo; AVS SAD-Sporting Lisbona (domenica 26 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno agevol... Pronostico AVS vs Sporting Lisbona – 26 Aprile 2026La sfida di Primeira Liga tra AVS e Sporting Lisbona è in programma il 26 Aprile 2026 alle 21:30 presso lo storico Stadio Clube Desportivo das Aves. Un ... news-sports.it Lo stadio "Calbi" di Cattolica ospita la Motion Cup, torneo internazionale giovanile con club come Juventus, Barcellona, Sporting Lisbona e Porto - facebook.com facebook Secondo il bilancio pubblicato dal Torino FC Obrador è arrivato dallo Sporting Lisbona. x.com