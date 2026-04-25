Atene assolto l’anarchico Romanòs coinvolto nell’esplosione accidentale di un ordigno

Il tribunale di Atene ha assolto Nikos Romanòs, accusato di essere coinvolto nell’esplosione accidentale di un ordigno verificatasi due anni fa in una palazzina del quartiere di Ambelòkipi. La vicenda aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che avevano seguito le indagini condotte sul caso. La sentenza ha concluso il procedimento giudiziario senza condanne per il militante anarchico.

Diritti Gli avvocati: «Non è una piena vittoria perché i 17 mesi di ingiusta detenzione preventiva non saranno restituiti e il danno subito non potrà essere riparato» Diritti Gli avvocati: «Non è una piena vittoria perché i 17 mesi di ingiusta detenzione preventiva non saranno restituiti e il danno subito non potrà essere riparato» Il tribunale di Atene ha assolto Nikos Romanòs, il militante anarchico accusato di essere coinvolto nell’esplosione accidentale, due anni fa, di un ordigno in una palazzina nel quartiere di Ambelòkipi. Per il giovane di 33 anni si aprono finalmente le porte del carcere in cui è stato confinato negli ultimi 17 mesi...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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