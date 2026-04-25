Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | scopri tutte le date di pagamento

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico introdotta dal 1° gennaio 2024, rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Per il mese di aprile 2026 sono previste specifiche date di pagamento, che saranno comunicate alle famiglie beneficiarie. La misura si rivolge a coloro che rientrano nelle categorie previste dalla normativa e ha lo scopo di fornire un aiuto concreto alle famiglie in situazioni di bisogno.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: scopri tutte le date di pagamento NOVITÀ ASSEGNO DI INCLUSIONE CAMBIA ad APRILE Calendario e DATE PAGAMENTI Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pagamento ADI Aprile 2026 - Stando a quanto comunicato da INPS le Ricariche dovrebbero partire dal Giorno 27 Aprile; Scadenze pagamenti dal 20 al 24 Aprile (Inps); Attivati i voucher sportivi per minori e giovani adulti in difficoltà; Pagamento assegno di inclusione aprile 2026: le date di accredito. Assegno di Inclusione aprile 2026: ricarica in arrivo, possibile anticipoQuando arriva l'Assegno di Inclusione ad aprile 2026? Scopri le date ufficiali INPS e il possibile anticipo del pagamento per le festività ... quotidianodiragusa.it Assegno di Inclusione: le novità del 2026 e lo stop alla sospensioneScopri le novità 2026 dell'Assegno di Inclusione: eliminato il mese di sospensione, nuovi limiti ISEE e contributi straordinari. Tutte le regole INPS ... quotidianodiragusa.it Assegno di inclusione ADI #INPS #instagram #follow #aprile - facebook.com facebook