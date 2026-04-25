Ascolti tv venerdì 24 aprile | Dalla strada al palco special Spider-Man | Far From Home

Ascolti tv venerdì 24 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 24 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco special. Su Rai 3 Vespucci, il viaggio più lungo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Spider Man: far from home. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 24 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 24 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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