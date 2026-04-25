Sabato 25 aprile 2026, nove allievi del programma televisivo affrontano tre prove che decideranno chi dovrà lasciare il talent. Le sfide sono decisive e determinano l’eliminazione diretta di uno dei concorrenti tra le squadre in gara. I risultati delle prove saranno comunicati al termine delle tre sfide, influenzando così la composizione della prossima fase del percorso. La tensione tra i partecipanti è palpabile, mentre si aspetta il verdetto finale.

? Cosa sapere Sabato 25 aprile 2026 nove allievi di Amici affrontano tre sfide per il ballottaggio.. I risultati delle prove determineranno l'eliminazione diretta di un concorrente tra le squadre.. Sabato 25 aprile 2026, le ore 20:27 ci trovano qui, pronti a immergerci nel fervore di Canale 5 dove la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi sta per accendere il palinsesto televisivo con nove talenti ancora in lotta per il traguardo finale. Prendiamoci un momento per un caffè e chiacchieriamo di quello che sta succedendo dietro le quinte di questo talent show, perché l’atmosfera è elettrica. Se ci pensiamo, il percorso è stato durissimo: solo pochi passi fa abbiamo dovuto salutare Kiara Fina, una ballerina che ha lasciato la scuola dopo aver fatto parte della squadra guidata dai professori Emanuel Lo e Anna Pettinelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici, tensione alle stelle: 3 sfide decisive per il ballottaggio

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