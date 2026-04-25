Almanacco | Sabato 25 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 25 aprile è il 115º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 116º negli anni bisestili. In questa data, si ricordano eventi storici e si celebrano compleanni e santi. È anche associato a un proverbio del giorno che viene tradizionalmente ricordato. Mancano 250 giorni alla fine dell'anno. In questo giorno si svolgono diverse ricorrenze e commemorazioni che vengono annotate nei vari almanacchi.

Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano (il 116º negli anni bisestili). Mancano 250 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Aniano di Alessandria, vescovo.Proverbio di AprileFidarsi alla buona stagione d'aprile, è come fare i conti innanzi l'osteISCRIVITI AL CANALE.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Almanacco | Sabato 4 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoInaugurazione a New York del World Trade Center (WTC), noto per le sue Torri Gemelle, primo World Trade Center della storia: ricorrenze, avvenimenti,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Almanacco | Sabato 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Sabato 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 25 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT SABATO 25 APRILE 2026. OGGI FESTA DELLA LIBERAZIONE. Almanacco | Sabato 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL'Italia celebra la Festa di Liberazione, mentre negli Usa venivano fondate le Nazioni Unite. James Dewey Watson e Francis Harry Compton Crick descrivono per la prima volta il DNA del 1956, tre anni d ... modenatoday.it Sabato 25 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Il 25 aprile 1945 è la Festa della Liberazione in Italia: le città del Nord vengono liberate dall’occupazione nazifascista. Padova insorge: l’offensiva partigiana porta alla ... trevisotoday.it Almanacco 24 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno https://cityne.ws/vpLS3 - facebook.com facebook