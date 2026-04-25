Addio testi robotici | nasce l’estensione che rende umano l’IA

Un nuovo strumento mira a migliorare la qualità dei testi prodotti dall'intelligenza artificiale, rendendoli più naturali e leggibili. Si chiama Sinceerly ed è un'estensione per il browser Chrome creata da Ben Horwitz. L'obiettivo è correggere e rendere più fluide le frasi generate dall'IA, eliminando le formulazioni troppo robotiche o artificiose. Lo strumento si rivolge a chi utilizza l'intelligenza artificiale per scrivere contenuti online.

? Cosa sapere Ben Horwitz lancia Sinceerly per correggere i testi generati dall'intelligenza artificiale su Chrome.. L'estensione introduce errori stilistici per simulare l'autenticità umana nelle comunicazioni via Gmail.. Ben Horwitz, partner di investimento presso Dorm Room Fund, ha lanciato Sinceerly, un’estensione per Google Chrome progettata per correggere i testi generati dall’intelligenza artificiale restituendo loro un tono naturale e umano. Lo strumento opera direttamente all’interno di Gmail e punta a eliminare i segnali tipici dei modelli linguistici, come l’uso eccessivo della locuzione non solo X ma anche Y o la presenza costante del trattino lungo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio testi robotici: nasce l’estensione che rende umano l’IA Notizie correlate AI Detector: come scovare i testi robotici e salvare lo stileGli strumenti di analisi linguistica stanno ridefinendo il modo in cui editori e creatori verificano l’autenticità dei testi prodotti con l’ausilio... Google rende i link alle fonti più cliccabili nelle panoramiche ia e nella modalità ial’approfondimento analizza le modifiche recenti introdotte da google search in relazione alle funzionalità ai overviews e ai mode, focalizzandosi su...