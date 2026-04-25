Gli utenti italiani che hanno sottoscritto un abbonamento a Netflix dal 2017 potrebbero ricevere un rimborso di circa 500 euro. La proposta riguarda un possibile risarcimento legato agli aumenti di prezzo applicati nel corso degli anni. La notizia si riferisce a una richiesta avviata da un’associazione di consumatori, che ha coinvolto l’azienda nel contesto di una controversia legale. La decisione finale sulla questione è ancora da definire.

Gli abbonati Netflix in Italia potrebbero presto ricevere un rimborso sostanzioso per quasi un decennio di aumenti di prezzo. Il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza storica che dichiara illegittimi tutti gli incrementi tariffari applicati dalla piattaforma di streaming tra il 2017 e gennaio 2024, ordinando alla società di rimborsare gli utenti interessati e riportare i prezzi ai livelli precedenti. La decisione, datata 1° aprile 2026 e identificata con il numero 49932026, rappresenta una vittoria significativa per i consumatori italiani e potrebbe aprire la strada a contenziosi simili in tutta Europa. La sentenza è stata ottenuta grazie all’azione promossa dal Movimento Consumatori, associazione che ha raccolto oltre 25.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Abbonato Netflix dal 2017? Potresti avere diritto a un rimborso di 500 euro (ecco come)

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