25 Aprile l’Anpi depone una corona a Porta San Paolo a Roma

Il 25 aprile, una delegazione dell'Associazione nazionale partigiani (Anpi) ha deposto una corona di alloro presso la lapide di Porta San Paolo a Roma, in ricordo dei caduti della Resistenza. L’atto si è svolto nel rispetto delle consuetudini commemorative legate alla ricorrenza, senza altre cerimonie pubbliche o interventi. La cerimonia si è svolta in modo semplice e rispettoso, con la presenza di rappresentanti dell’associazione.

Una delegazione dell’Anpi, l‘Associazione nazionale dei partigiani, ha deposto una corona di alloro in omaggio ai caduti della Resistenza alla lapide di porta San Paolo a Roma in occasione del 25 Aprile. Dopo un momento di raccoglimento, conclusosi tra gli applausi dei presenti, la delegazione è rientrata all’interno del corteo, che poi ha iniziato la sua marcia in direzione di Parco Schuster. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Aprile, l’Anpi depone una corona a Porta San Paolo a Roma Notizie correlate 25 Aprile, Mattarella depone una corona all’Altare della PatriaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto di una corona di alloro in occasione dell’81esimo Anniversario della Liberazione... 25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all'altare della PatriaROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro all'altare della Patria per la cerimonia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 81esima della Liberazione dal nazifascismo: omaggio alle Fosse Ardeatine e festa a Parco Schuster; 25 Aprile a Roma: corteo Anpi, presidiata Porta San Paolo. A Centocelle i centri sociali. Ostia, ieri sit-in di estrema destra fuori dalla scuola; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione; 25 Aprile a Roma, antifascisti in piazza contro le guerre e per la Palestina. 25 Aprile a Roma: corteo Anpi, presidiata Porta San Paolo. A Centocelle i centri sociali. Ostia, ieri sit-in di estrema destra fuori dalla scuolaMassima attenzione per le manifestazioni organizzate per la Festa della Liberazione. Comizi al parco Schuster, previste oltre 5mila persone. Alle 9.30 il Presidente Mattarella all'Altare della Patria ... roma.corriere.it Festa della Liberazione, oggi antifascisti in piazza: bandiere della Palestina a San Paolo, corteo a Roma EstOggi Roma scende in piazza per festeggiare la liberazione dalla dittatura fascista: numerose le iniziative previste per il 25 aprile ... fanpage.it Roma, il 25 aprile in piazza: a Porta San Paolo bandiere palestinesi e slogan contro Israele roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Tram: rimosse le Cityway graffitate a Porta San Paolo Leggi qui: https://www.odisseaquotidiana.com/2026/04/tram-rimosse-le-cityway-graffitate-a-porta-san-paolo.html - facebook.com facebook