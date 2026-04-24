Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 24 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio è gestito dalla regione Lazio e fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade. Questi dati vengono diffusi in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti nella regione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina in carreggiata interna mentre è in carreggiata esterna traffico rallentato tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud sul tratto si rallenta tra la tangenziale a te e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la Statale Flaminia traffico rallentato altezza Riano direzione Morlupo mentre in via Salaria si rallenta per traffico altezza Settebagni direzione Monterotondo Scalo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Si procede a rilento per traffico intenso sulla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità in Val d’Agri, Piero Lacorazza (PD): " Regione fa cassa, ma le strade" Per chiudere il bilancio regionale, al netto del deficit sanitario - sul quale si ipotizza persino un aumento delle tasse (IRPEF e IRAP) - si attinge ancora una volta alle risorse prov - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com