un dolore impossibile da descrive a parole arianna montefiori sul parto di allegra

Arianna Montefiori ha condiviso su TikTok un video in cui racconta l’esperienza del parto della sua bambina, avvenuto il 25 marzo scorso. La influencer ha descritto l’evento come un dolore “impossibile da descrivere a parole”. La testimonianza si concentra sulla sua percezione dell’evento, senza entrare in dettagli medici o personali oltre a quanto dichiarato.

Diventata mamma della piccola Allegra lo scorso 25 marzo, Arianna Montefiori ha parlato recentemente dell’esperienza del parto in un video pubblicato sul suo account TikTok. @ariannamontefiori1 Scusate ho ancora la lacrima facile quando ne parlo???? #allegra #mammaepapà #partonaturale #parto? audio originale - Arianna Montefiori Tutto ha avuto inizio il 24 marzo, quando Montefiori si è resa conto di avere delle perdite anomale. Recatasi in ospedale, i medici inizialmente l’hanno rassicurata: la data prevista del parto era fissata per l’11 aprile e nulla lasciava pensare a un arrivo così anticipato della bambina. Poco dopo, però, la situazione è cambiata rapidamente.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Un dolore impossibile da descrive a parole Arianna Montefiori sul parto di AllegraL'attrice resa celebre dalla fiction Che Dio ci aiuti ha dato alla luce la sua prima bimba lo scorso 25 marzo; e su TikTok ha raccontato il parto, dolori annessi. gravidanzaonline.it

Arianna Montefiori racconta la nascita di Allegra: «Non riuscivo a realizzare. Un dolore che non si può esprimere a parole»L’attrice ha riavvolto il nastro, raccontando le ore del travaglio e la nascita della figlia, tra paura, emozioni forti e la presenza costante del marito Briga ... oggi.it

Briga si mette a nudo: il significato profondo di “Allegra” tra famiglia e musica Il rapper romano spiega come il videoclip sia un tributo d’amore totale dedicato alla figlia appena nata e a sua moglie, Arianna Montefiori. Avete già visto il video di “Allegra” - facebook.com facebook