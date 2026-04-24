un dolore impossibile da descrive a parole arianna montefiori sul parto di allegra

Arianna Montefiori, nota influencer, ha condiviso recentemente sui social media un video in cui racconta l’esperienza del parto della sua bambina, avvenuto il 25 marzo. Nel video, ha descritto il momento come un dolore difficile da esprimere a parole. La donna ha parlato apertamente delle emozioni vissute durante il parto, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza personale.

Diventata mamma della piccola Allegra lo scorso 25 marzo, Arianna Montefiori ha parlato recentemente dell’esperienza del parto in un video pubblicato sul suo account TikTok. @ariannamontefiori1 Scusate ho ancora la lacrima facile quando ne parlo???? #allegra #mammaepapà #partonaturale #parto? audio originale - Arianna Montefiori Tutto ha avuto inizio il 24 marzo, quando Montefiori si è resa conto di avere delle perdite anomale. Recatasi in ospedale, i medici inizialmente l’hanno rassicurata: la data prevista del parto era fissata per l’11 aprile e nulla lasciava pensare a un arrivo così anticipato della bambina. Poco dopo, però, la situazione è cambiata rapidamente.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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