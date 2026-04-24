tutti pazzi per caupain sirene dal trabzonspor

Le voci di mercato si concentrano su Troy Caupain, attuale play-guardia della Pallacanestro Reggiana, che viene indicato come uno dei giocatori più richiesti per la prossima stagione. L'interesse di diversi club, tra cui il Trabzonspor, si fa sempre più forte, alimentando le speculazioni sulla sua eventuale trattativa. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane.

Tutti pazzi per Troy Caupain. È quello che emerge dai primi rumors di mercato per la prossima stagione che vedono il play-guardia della Pallacanestro Reggiana come uno dei pezzi più pregiati e ricercati. Un fatto abbastanza normale, visto che dopo un inizio di stagione con alti e bassi il classe 1995 è letteralmente esploso. Una crescita, soprattutto in fase realizzativa, che l’ha portato ad accumulare le migliori cifre della propria carriera (15,1 punti e 5,7 assist di media, con il 52,5% da 2 e il 37 da 3). Numeri che gli hanno permesso di essere eletto come miglior giocatore dell’intera Serie A per il mese di marzo. Titoli e performance che hanno ovviamente messo in moto alcuni club facoltosi, tra i quali spicca il Trabzonspor.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tutti pazzi per Caupain. Sirene dal TrabzonsporIl play-guardia sarà uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato. Il club turco avrebbe già fatto avances al giocatore con un’offerta da capogiro. ilrestodelcarlino.it

Everyone's crazy about Caupain. Sirens from Trabzonspor.The playmaker will be one of the most valuable players in the upcoming transfer window. The Turkish club has reportedly already made advances to the player with a mind-blowing offer. sport.quotidiano.net