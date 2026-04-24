Nella tarda mattinata di oggi, nei boschi tra Brinzio e Castello Cabiaglio, nell'Alto Varesotto, è stato trovato il corpo di un uomo. L’uomo indossava abiti invernali e si ritiene che la morte risalga a diverse settimane fa. Il corpo è stato rinvenuto a un’alta quota, nel versante del Campo dei Fiori. Gli investigatori stanno analizzando i dettagli del ritrovamento per chiarire le circostanze della morte.

Brinzio (Varese), 24 aprile 2026 – Tragica scoperta nei boschi tra Brinzio e Castello Cabiaglio, nell'Alto Varesotto, sul versante del Campo dei Fiori, a quota elevata: nella tarda mattinata di oggi è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. La vittima. Si tratterebbe della salma di un uomo di età adulta in avanzato stato di decomposizione, vestito con indumenti sportivi o comunque da trekking. Il vestiario indossato era pesante, invernale, e non sembrano esserci segni di violenza sul corpo. L’allarme. A dare l’allarme, segnalando la presenza del corpo, sono stati alcuni escursionisti. Sul posto sono subito arrivati i tecnici del Cnsas, il soccorso alpino e speleologico della Stazione di Varese oltre ai carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trovato un cadavere nei boschi a Brinzio, l’uomo indossava abiti invernali: la morte settimane fa

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