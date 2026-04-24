Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Torino e Inter. L’Inter potrebbe diventare campione d’Italia già in questa giornata, a patto di vincere contro il Torino e che le altre pretendenti perdano punti nelle rispettive gare. Le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse saranno disponibili prima del match. La partita si svolgerà allo stadio di Torino.

Ci sono possibilità che l’Inter si laurei i campioni d’Italia già dopo questo turno, e ciò accadrà se riuscirà a superare il Torino e le pretendenti perdessero punti. I nerazzurri sono infatti a +12 quando mancano solo cinque giornate a termine del campionato, e il titolo sembra davvero ormai soltanto una formalità. La squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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