Ricordo ancora quando l’allenatore chiese a Stuart Pearce, conosciuto come “Psycho”, se avesse giocato bene. Pearce era un terzino che aveva attirato l’attenzione di molti per le sue prestazioni sul campo. L’episodio si svolse in un momento in cui l’allenatore si rivolse al calciatore con una domanda semplice e diretta, tipica di quei confronti tra tecnico e giocatore. Un dettaglio che rimane impresso nella memoria di chi segue il calcio.

“Secondo te, hai giocato bene?”. Domanda banale, quasi doverosa da parte di un allenatore a un suo calciatore. Immaginare, però, che da quella domanda possa nascere la richiesta provocatoria del mister al calciatore di riparare il ferro da stiro della moglie, è più difficile. Il mister era Brian Clough, il calciatore Stuart Pearce, meglio conosciuto come “ Psycho ”, nato esattamente 64 anni fa. Il quartiere è Shepherd’s Bush, la famiglia è della working class: quattro figli, tanto lavoro e sacrificio. Stuart non è affatto un predestinato: gioca nei parchi cittadini con grande grinta, ma dà anche una mano alla famiglia lavorando, imparando a fare l’elettricista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Stuart Pearce, meglio noto come “Psycho”: il terzino a cui Brian Clough fece riparare il ferro da stiro della moglie

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