Domani 25 aprile scadono i termini per la presentazione delle liste elettorali nei comuni di Attigliano, Calvi, Ferentillo e Giove. In questi piccoli centri si svolge una campagna elettorale con sfide intense tra i candidati, mentre si avvicina il momento di scegliere chi guiderà le amministrazioni comunali per i prossimi anni. La corsa alle urne si preannuncia ricca di confronti e tensioni nei rispettivi territori.

? Cosa sapere Scadenza liste per i comuni di Attigliano, Calvi, Ferentillo e Giove domani 25 aprile.. Voto il 24 e 25 maggio per otto mila elettori della provincia di Terni.. Le urne del Ternano si preparano a un mese di fermento con la scadenza per la presentazione delle liste fissata per domani, 25 aprile, entro mezzogiorno, mentre le sfide nei piccoli comuni della provincia si fanno sempre più accese. Circa ottomila elettori sono chiamati a decidere il futuro amministrativo di quattro centri, tra cui Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove, in un contesto dove i cambiamenti nelle maggioranze e le decisioni interne ai consigli comunali stanno ridisegnando i rapporti di forza prima del voto previsto per il 24 e il 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, corsa alle urne: scossoni e sfide accese nei piccoli comuni

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