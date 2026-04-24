Stasera in TV — venerdì 24 aprile 2026

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in TV i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include diverse proposte per il pubblico di tutte le età, offrendo spettacoli e appuntamenti di vario genere. La scelta spazia tra produzioni nazionali e internazionali, con eventi e trasmissioni che coprono diverse fasce orarie per soddisfare le esigenze degli spettatori.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Dalla strada al palco Special. Show - In onda alle 21:30. Torna " Dalla Strada al Palco Special ": la più grande festa degli artisti di strada, nata da un'idea di Carlo Conti, e prodotta da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me. A commentare le esibizioni, la compagnia di "passanti importanti", tra cui Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e, ospite d'onore, Enrico Brignano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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