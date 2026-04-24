Sport in tv oggi venerdì 24 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Venerdì 24 aprile propone un ricco palinsesto sportivo, con diverse discipline visibili sia in televisione che in streaming. La giornata include incontri e competizioni trasmesse sui canali dedicati e accessibili tramite piattaforme online, offrendo agli appassionati un'ampia scelta per seguire gli eventi dal vivo. La guida di oggi di OA Sport fornisce gli orari e i dettagli necessari per non perdere nessuna delle gare in programma.

Oggi, venerdì 24 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di tennis a Madrid. Sarà il grande giorno dell’esordio di Jannik Sinner nella capitale spagnola. Il n.1 del mondo inizierà il proprio cammino, affrontando il francese Benjamin Bonzi. Prima uscita anche per Lorenzo Musetti, opposto al polacco Hubert Hurkacz. Ci sarà anche la sorprendente Tyra Grant e il doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini che vorranno dire la loro. Inizierà poi il week end del Motomondiale a Jerez de la Frontera.🔗 Leggi su Oasport.it

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