Sipontum Re-Vive | scoperta condivisione e valorizzazione del Parco Archeologico di Siponto

È stato presentato un progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del Parco Archeologico di Siponto. L’iniziativa coinvolge attività di condivisione e promozione del sito, con l’obiettivo di far conoscere meglio i reperti e le strutture archeologiche presenti. La proposta mira a coinvolgere la comunità locale e i visitatori, offrendo nuove opportunità di fruizione e approfondimento delle testimonianze storiche del territorio.

SIPONTUM RE-VIVE SCOPERTA, CONDIVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTOAPPUNTAMENTO SABATO 25 APRILE A PARTIRE DALLE 10:30 CON VISITE GUIDATE GRATUITE, MUSICA E LABORATORI PER BAMBINI Archeologia, cultura e musica insieme per una visione innovativa e collettiva delParco archeologico di Siponto. Si chiama Sipontum RE-VIVE, l’iniziativa in programma sabato 25 aprile 2026 dalle10.30 alle 19.00, dedicata alla scoperta, alla condivisione e alla valorizzazione delpatrimonio culturale del territorio. Promossa da ArcheoSipontum APS incollaborazione con il Parco Archeologico, la Soprintendenza Archeologia, BelleArti e Paesaggio per...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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