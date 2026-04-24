Sinner difende Alcaraz | la scelta obbligata per salvare la carriera

Jannik Sinner ha espresso il suo supporto alla decisione di Carlos Alcaraz di non partecipare ai tornei di Roma e Parigi. L'assenza dello spagnolo, dovuta a un infortunio, influisce sugli equilibri dei prossimi eventi sulla terra battuta. Sinner ha commentato che questa scelta era necessaria per proteggere la salute e la carriera del suo avversario. La decisione di Alcaraz ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

?? Cosa sapere Jannik Sinner sostiene la scelta di Carlos Alcaraz di saltare Roma e Parigi. L'assenza dello spagnolo per infortunio modifica gli equilibri dei prossimi tornei sulla terra. Jannik Sinner ha espresso il proprio pensiero riguardo alla decisione di Carlos Alcaraz di rinunciare alle competizioni di Roma e Parigi a causa di un infortunio, sottolineando come la scelta del rivale sia l'unica percorribile per evitare danni fisici più gravi. Il tennista italiano, che condivide una giov .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner difende Alcaraz: la scelta obbligata per salvare la carriera Notizie correlate “Perché mi devo fermare”. Jannik Sinner, scelta obbligata dopo l’ultimo trionfoIl trionfo di Jannik Sinner al torneo di Miami non è soltanto una vittoria prestigiosa, ma rappresenta un vero e proprio momento storico per il... Alcaraz ferma tutto: crisi al polso e stop per salvare la carrieraIl del tennis mondiale subisce una scossa improvvisa con l’allarme che arriva direttamente dalla Spagna, dove il numero 2 del ranking ATP deve... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alcaraz, infortunio e ritiro a Barcellona: Sinner resta numero 1, il ranking Atp; Sinner, 68ª settimana da n. 1: con la finale a Madrid in vetta fino al Roland Garros; Alcaraz, stagione sulla terra già finita (e Sinner allunga nel ranking)? Da Roma e Parigi, i tornei a rischio; Io e Sinner rivali anche a golf, ecco perché gli italiani mi supportano. Alcaraz sul rapporto con Jannik. Alcaraz si ferma, Sinner numero uno almeno fino a Wimbledon: cosa cambia nel rankingTennis - ATP | Jannik, anche se non giocasse più da oggi fino a Wimbledon, si presenterebbe a Church Road da numero uno. I risultati sulla terra diranno quanto sarà lungo il suo regno ... ubitennis.com Sinner: Lo stop di Alcaraz? Giorno triste per il tennis. Quando c'è lui io miglioroL'azzurro commenta l'assenza dello spagnolo a Roma e al Roland Garros: Io favorito? Non so e non m'interessa ... gazzetta.it #21aprile Le parole pungenti con cui Paolo #Bertolucci difende Jannik #Sinner e attacca gli haters del tennista azzurro. x.com Sinner, il messaggio per Alcaraz: "Non è facile per lui, spero riesca a tornare per Wimbledon" - facebook.com facebook