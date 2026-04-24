Oggi, 24 aprile 2026, alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’appuntamento si ripete quattro volte alla settimana, con estrazioni programmate nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La modalità di estrazione prevede la selezione di simboli che vengono annunciati in diretta. Nessun cambiamento rispetto alle sessioni precedenti, con le estrazioni che si svolgono regolarmente secondo il calendario stabilito.

Estrazione Simbolotto di oggi, 24 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 24 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 24 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 24 aprile 2026 | Lotto

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 09/04/2026

Notizie correlate

Simbolotto, estrazione di oggi 24 febbraio 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 24 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle...

Simbolotto, estrazione di oggi 24 marzo 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 24 marzo 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 24 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 17 aprile; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 17 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 23 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 17 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, giovedì 23 aprile 2026Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 23 aprile 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

Simbolotto, Lotto | Estrazione di oggi 24 aprile 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 24 aprile 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

Estrazione Lotto n. 64 di martedì 21 aprile 2026 #LOTTO #Simbolotto #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook