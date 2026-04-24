Serie A oggi | partite orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

La 34ª giornata di Serie A inizia questa sera con la partita tra Napoli e Cremonese. Tra gli incontri più attesi c’è Milan-Juventus, una sfida che può influenzare la posizione in classifica e la qualificazione alle competizioni europee. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e DAZN, con orari e dettagli disponibili sui rispettivi canali e piattaforme streaming.

La Serie A torna in campo per la 34ª giornata: si parte stasera con Napoli-Cremonese. Riflettori puntati su Milan-Juventus, sfida decisiva per il secondo posto e la zona Champions League. Scopri il calendario completo. Oggi, venerdì 24 aprile, prende il via la 34ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno distribuito su quattro giorni, da stasera fino a lunedì con il posticipo serale Lazio-Udinese. Con lo scudetto che sembra già assegnato le zone calde della classifica che non concedono tregua, ogni punto diventa pesantissimo. Ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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