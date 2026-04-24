Serie A oggi Napoli-Cremonese – Diretta

Oggi si gioca Napoli-Cremonese, partita valida per la 34esima giornata di Serie A. La sfida si svolge al stadio Maradona e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. La squadra di casa, il Napoli, torna in campo dopo le ultime uscite, mentre la Cremonese si prepara a affrontare l’incontro. La partita si tiene nel pomeriggio di venerdì 13 aprile.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri ospitano la Cremonese – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 34esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio, che si è imposta 2-0, mentre quella di Giampaolo ha pareggiato in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Live NAPOLI-CREMONESE - SERIE A

Notizie correlate

Leggi anche: Serie A, oggi Cremonese-Inter – Diretta

Leggi anche: Serie A, oggi Cremonese-Milan – Diretta

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di vendita.

LIVE - Napoli-Cremonese: 0-0Serie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it

Napoli-Cremonese diretta Serie A: segui l'anticipo di oggi LIVESi alza il sipario sulla 34ª giornata di campionato, con gli azzurri di Conte a caccia di riscatto al Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

SERIE A | In campo Napoli-Cremonese #ANSA - facebook.com facebook

#Napoli- #Cremonese, le formazioni ufficiali x.com