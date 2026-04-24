Sei corsi per crescere le prossime date in calendario dell’Ente Bilaterale del Terziario

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha annunciato sei corsi in programma, destinati ai dipendenti delle aziende associate. Le date delle prossime sessioni sono state comunicate e si svolgeranno nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo è fornire opportunità di formazione ai lavoratori del settore, con un calendario che copre diverse tematiche legate alla crescita professionale.

L’offerta formativa dell’ Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo propone un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai lavoratori dipendenti delle aziende associate. Soft skill, strumenti digitali e tecniche di vendita, organizzazione e gestione del tempo, sono alcuni tra i temi al centro della nuova sessione. Il mercato del lavoro cambia velocemente, e le competenze di ieri non bastano più. Parte da questa consapevolezza il programma formativo che l’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha messo a disposizione per la primavera 2026: sette percorsi – quasi tutti in presenza presso la sede Confcommercio Formazione di Osio Sotto, in Piazzetta Don Gandossi, – pensati per i dipendenti che vogliono lavorare meglio, decidere con più lucidità e comunicare con maggiore efficacia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Serie A, calendario dalla 28ª alla 30ª giornata: tutte le date e gli orari delle prossime sfideFeyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?... Quando pagano l'Assegno unico a febbraio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico a febbraio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti febbraio 2026 L’ Assegno... Contenuti e approfondimenti Come scegliere il giusto Ente bilaterale?L’Ente bilaterale è un organismo costituito su iniziativa congiunta delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: si tratta di un ente privo di scopo di ... edotto.com Formazione. Corsi gratuitiIl Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano ha aperto le iscrizioni ai corsi di formazione per il settore del turismo. La frequentazione dei corsi è gratuita ed è rivolta ai ... lanazione.it