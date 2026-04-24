Run Rome The Marathon nuova data 14 marzo 2027 Corriere dello Sport – Stadio e Infront Italy si aggiudicano il bando per l' organizzazione fino al 2031
Il comitato organizzatore ha annunciato che la maratona di Roma si svolgerà il 14 marzo 2027. La gara continuerà ad essere gestita fino al 2031 in base a un accordo tra l'ente che si occupa dell'evento e le aziende coinvolte. La corsa, che richiama atleti di diversi paesi, si prepara a riprendere con nuovi obiettivi e appuntamenti futuri.
Avanti tutta, un passo alla volta, fino ad immensi traguardi e per altri cinque anni ancora. Run Rome The Marathon va avanti, verso infiniti sogni di gloria portando in alto la città di Roma e i suoi maratoneti provenienti da tutto il mondo. L'edizione del 2027 è in programma per domenica 14 marzo, aperte le iscrizioni. Un nuovo progetto quello dell'organizzazione della maratona capitolina partito dal 2019 e che ha visto lo svolgimento di ben sei edizioni (2021-2026) caratterizzate da una crescita numerico partecipativa straordinaria e unica nel settore, passando dagli 8mila iscritti del settembre 2021 alla cifra record di 36mila partecipanti di un mese fa, 22 marzo 2026, con il 75% di atleti esteri provenienti da ben 166 nazioni del mondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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