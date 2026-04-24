Il comitato organizzatore ha annunciato che la maratona di Roma si svolgerà il 14 marzo 2027. La gara continuerà ad essere gestita fino al 2031 in base a un accordo tra l'ente che si occupa dell'evento e le aziende coinvolte. La corsa, che richiama atleti di diversi paesi, si prepara a riprendere con nuovi obiettivi e appuntamenti futuri.

Avanti tutta, un passo alla volta, fino ad immensi traguardi e per altri cinque anni ancora. Run Rome The Marathon va avanti, verso infiniti sogni di gloria portando in alto la città di Roma e i suoi maratoneti provenienti da tutto il mondo. L'edizione del 2027 è in programma per domenica 14 marzo, aperte le iscrizioni. Un nuovo progetto quello dell'organizzazione della maratona capitolina partito dal 2019 e che ha visto lo svolgimento di ben sei edizioni (2021-2026) caratterizzate da una crescita numerico partecipativa straordinaria e unica nel settore, passando dagli 8mila iscritti del settembre 2021 alla cifra record di 36mila partecipanti di un mese fa, 22 marzo 2026, con il 75% di atleti esteri provenienti da ben 166 nazioni del mondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Run Rome The Marathon, nuova data 14 marzo 2027. Corriere dello Sport – Stadio e Infront Italy si aggiudicano il bando per l'organizzazione fino al 2031

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