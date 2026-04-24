Riti sacri e pagani C’è la mostra

GUALDO TADINO – Una mostra sui "riti sacri e pagani in Umbria". La propone il Gruppo fotografico gualdese, i cui soci, bravi per tecnica e sensibilità, hanno colto momenti di manifestazioni ed eventi in diverse città e paesi della nostra regione. Questi gli autori ed i relativi temi proposti: Daniele Amoni: "Festa del Maggio a San Pellegrino"; Stefania Brunetti: "Presepe vivente a Bettona"; Luana Ceccarelli: "Il Natale a Gubbio"; Franco Chiucchi: "Presepe venite adoremus" e "Il Natale di una volta a Ripa di Perugia"; Giampaolo e Giuliana Di Santo: "Processione di Monte Camera"; Marcello Farinacci: "La Festa degli Statuti" di Fossato di Vico;...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mostra Fotografica a Gualdo Tadino Riti Sacri e Pagani Venerdì 24 Aprile Ore 17 https://radiotadino.it/2026/04/21/inaugurazione-mostra-fotografica-a-gualdo-tadino/ - facebook.com facebook

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