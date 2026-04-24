Risaie nel mirino | costi raddoppiati e prezzi bassi soffocano il Novarese

Le aziende agricole nel Novarese che coltivano riso si trovano ad affrontare un aumento dei costi di produzione, con il prezzo del gasolio e dei fertilizzanti che si è quasi raddoppiato. Allo stesso tempo, le importazioni di riso da paesi extra UE continuano a crescere, mentre i prezzi di vendita sul mercato sono rimasti bassi. Questa situazione mette sotto pressione la sopravvivenza delle imprese locali, molte delle quali rischiano di chiudere.

? Cosa sapere Costi gasolio e fertilizzanti raddoppiano per i produttori di riso nel Novarese.. Importazioni extra UE e prezzi bassi minacciano la sopravvivenza delle aziende locali.. Il raddoppio del costo del gasolio e l’impennata dei prezzi dei fertilizzanti mettono in ginocchio le risaie del Novarese, dove il calo dei valori di mercato e la pressione delle importazioni extra UE minacciano la sopravvivenza delle aziende locali. Tra i canali che attraversano le campagne della provincia di Novara, l’aria si fa pesante vive di terra e tradizioni. La ripartenza della stagione agricola, che dovrebbe portare sollievo ai produttori, si scontra con una realtà economica spietata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Risaie nel mirino: costi raddoppiati e prezzi bassi soffocano il Novarese Notizie correlate "Caro asfalto", volano i prezzi in Toscana. Milighetti: "Costi raddoppiati, manutenzioni a rischio"Non è solo una questione di inflazione e di aumento del prezzo del petrolio, ma di un divario territoriale che penalizza pesantemente i Comuni... Gasolio agricolo alle stelle, l'allarme di Cia: «In un mese costi raddoppiati»In un mese, il prezzo del gasolio agricolo è quasi raddoppiato, passando da 0,75 a 1,25 euro al litro.