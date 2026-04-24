Sabato 25 aprile 2026 alle 15:00 si disputa l'incontro tra Reggiana e Palermo al Mapei Stadium. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, insieme ai convocati e alle quote dei bookmaker. Si prevedono almeno tre reti nel match, che si inserisce nelle ultime tre giornate di campionato di Serie B. La classifica attuale, a questo punto, determina le possibilità di entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali per la corsa alla promozione o alla salvezza.

Partiamo dalla classifica di Serie B, a tre giornate dalla fine della stagione regolare, che vede il Palermo al quarto posto con quattro punti di distacco dal secondo e la Reggiana invece all’ultimo posto, a pari punti però con Pescara e Spezia e con il Bari solo un punto sopra (che gioca venerdì sera, come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Reggiana-Palermo (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Almeno tre gol al Mapei Stadium

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