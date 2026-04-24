Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

A aprile 2026, i beneficiari dell’Assegno Unico Universale riceveranno i pagamenti secondo le date stabilite dall’INPS. Il calendario delle erogazioni prevede specifiche date di accredito, che si ripeteranno anche nel mese in questione. La somma viene corrisposta automaticamente a chi ha diritto, seguendo le procedure e le scadenze definite dall’ente previdenziale. Le date di pagamento sono pubblicate ufficialmente dall’INPS e sono accessibili ai cittadini interessati.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps Pagamenti Assegno unico Febbraio 2026: ecco le date e le novità in arrivo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pagamento assegno unico aprile 2026: le date per l’accredito; Pagamenti INPS maggio 2026, tutte le date in calendario; Pagamento assegno di inclusione aprile 2026: le date di accredito; Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. Assegno Unico: domande entro il 30 giugno per non perdere gli arretratiPresentare la domanda di Assegno Unico entro il 30 giugno 2026 ha il vantaggio di riconoscere ai soggetti beneficiari le quote mensili di sussidio non solo correnti ma altresì arretrate, calcolate a p ... leggioggi.it Assegno Unico aprile 2026 | Quando viene pagato? Date e calendarioAssegno Unico aprile 2026 con date di pagamento diverse rispetto alla propria condizione. Ecco qui cosa occorre sapere ... ilsussidiario.net Assegno di maternità 2026 - facebook.com facebook Assegno sostitutivo accompagnatore militare: salgono gli importi 2026 • Adeguamento dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare a beneficio dei grandi invalidi: l'INPS aumenta gli importi e programma il pagamento degli arretrati 2026. x.com