Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 23 aprile 2026, il prezzo del gas all’ingrosso secondo il PSV si attesta a circa 0,419 euro per standard metro cubo, equivalenti a 44,35 euro per megawattora. Si tratta di un dato aggiornato che riflette le quotazioni attuali del mercato del gas nel giorno specifico. Nessuna variazione o tendenza particolare viene segnalata rispetto ai giorni precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 23 Aprile 2026, è pari a circa 0,419 euroSmc (pari a 44,35 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Analizzando l’andamento recente del PSV, si nota una fase di progressiva discesa rispetto ai valori registrati a inizio mese. Dopo aver toccato un massimo di 58,06 euroMWh (circa 0,549 euroSmc) il 1 Aprile 2026, il prezzo ha mostrato una tendenza ribassista, con alcune oscillazioni, fino a stabilizzarsi attorno ai 44 euroMWh negli ultimi giorni. Questa dinamica riflette una maggiore stabilità del mercato, favorita da condizioni di offerta favorevoli e da una domanda in linea con le attese stagionali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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