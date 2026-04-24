Un film che ha ricevuto riconoscimenti a Cannes, Roma e ai César sarà nelle sale dal 30 aprile. La storia segue Nino Clavel, che a pochi giorni dal suo ventinovesimo compleanno riceve una diagnosi medica che cambia la sua percezione del tempo. Da quel momento, i minuti e le ore assumono un valore diverso, portando il protagonista a confrontarsi con una realtà inaspettata e intensa.

A lla vigilia dei suoi 29 anni, Nino Clavel riceve una diagnosi che cambia tutto. Il tempo sembra contrarsi, i dettagli acquistano un peso nuovo. Con Nino, nelle sale italiane dal 30 aprile, Pauline Loquès firma un film d’esordio intimo e misurato, ambientato in una Parigi sospesa. Non è un film sulla malattia ma piuttosto sul tempo: su quanto spesso lo diamo per scontato. Leggi anche › Anna Cazenave Cambet, regista di “Love me tender”: «Il mio film contro la misoginia del sistema giudiziario francese» Una clip dal film Nino, di Pauline Loquès. La trama. Quella di Nino è una vita fatta di decisioni rimandate e possibilità lasciate aperte. Poi qualcosa si rompe.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Premiato a Cannes, a Roma e ai César, è un film sul tempo quando si smette di darlo per scontato. Al cinema dal 30 aprile

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