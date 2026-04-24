Ponti di primavera a Salerno si prepara il pienone di turisti

A Salerno, le strutture ricettive sono quasi tutte al completo con un’occupazione che si avvicina all’80% tra il 25 aprile e il primo maggio. I flussi di turisti sono consistenti, portando un notevole afflusso di visitatori nella città in questo periodo di primavera. La presenza di molti ospiti si traduce in un incremento dell’attività nel settore alberghiero e nelle attività commerciali locali.

Strutture ricettive verso l’80% di occupazione tra 25 Aprile e Primo Maggio, con flussi importanti anche nelle Costiere e nel Cilento Si annunciano giorni di grande affluenza turistica a Salerno e nelle principali località della provincia in occasione dei ponti di primavera del 25 Aprile e del Primo Maggio. Le strutture ricettive del territorio si preparano ad accogliere un numero consistente di visitatori, con un doppio fine settimana che si preannuncia particolarmente positivo per il comparto turistico. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, gli operatori del settore parlano di flussi «molto intensi» e di un tasso medio di occupazione delle camere che si aggirerebbe intorno all’ 80%.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ponti di primavera, a Salerno si prepara il pienone di turisti Notizie correlate Ponte di Pasqua, Napoli si prepara per l’invasione dei turistiTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma USB Lavoro Privato – Orsa Trasporti – Faisa Confail. Leggi anche: Pasqua, pienone a Napoli e provincia: tantissimi i turisti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponti di primavera: ecco le mete più belle tra isole, laghi e colline italiane; Ponti di primavera: le esperienze da provare almeno una volta; Ponti di primavera al Santa Maria della Scala; Ponti di primavera, Italia al 41,1% delle scelte nei viaggi. Ponti di primavera, a Salerno si prepara il pienone di turistiStrutture ricettive verso l’80% di occupazione tra 25 Aprile e Primo Maggio, con flussi importanti anche nelle Costiere e nel Cilento Si annunciano giorni ... zon.it Ponti di primavera, a Salerno s’annuncia il pienone di turisti nelle strutture ricettiveStampa S’annuncia il pienone di presenze a Salerno e nelle due Costiere per i ponti di primavera del 25 Aprile e del Primo Maggio. Le strutture ricettive – come riporta il quotidiano Il Mattino oggi ... salernonotizie.it I PONTI DI MADISON COUNTY è uno dei 10 film che oggi consiglio nel mio gruppo privato Facebook dove ogni giorno inserisco le schede complete (con tanto di stelline) delle migliori opere da vedere sul digitale terrestre in chiaro per tutti. "In quattro giorni mi - facebook.com facebook