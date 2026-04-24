Omaggio al maestro orafo Mostra dedicata a Maffucci Memoria e arte a braccetto

Una mostra dedicata a un maestro orafo si tiene nella regione della Valtiberina Toscana, mettendo in mostra le sue creazioni e il suo lavoro. L'evento si inserisce tra le esposizioni e le iniziative che accompagnano la tradizionale Mostra Mercato dell’Artigianato, nota per la qualità e le caratteristiche distintive. La manifestazione si focalizza sulla memoria e sull’arte di questa figura, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento sulla sua attività.

di Claudio Roselli Da sempre, le esposizioni e le iniziative collaterali costituiscono il valore aggiunto della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, anche per le peculiarità e l’elevato livello che le contraddistinguono. Nel menu della 51esima edizione troviamo allora "Forma Amoris – Cerimonie d’autore", una mostra allestita nella Galleria Poggini della centralissima piazza Baldaccio che racconta come passione, ricerca e cura artigianale prendano forma in creazioni uniche. Protagonisti sono Alessandra Cesari, Carmen Di Lorenzo, Valentina Dori, Armida Kim ed Elena Merendelli. E poi – eccezionale novità di quest’anno – i...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio al maestro orafo. Mostra dedicata a Maffucci. Memoria e arte a braccetto Notizie correlate A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark RothkoLa Fondazione Palazzo Strozzi presenta un'imperdibile mostra dedicata al grande maestro dell'arte americana Mark Rothko attraverso una selezione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Omaggio al maestro orafo. Mostra dedicata a Maffucci. Memoria e arte a braccetto; Alla Casa degli Artisti, in Brera, Doppia Firma rende omaggio all’Italia del Grand Tour; Claudio Baglioni a Catanzaro per il premio alla carriera: ad agosto tre concerti in Calabria; 'Alberto Sordi Family Award 2026', a Roma la cerimonia di premiazione. Omaggio al maestro orafo. Mostra dedicata a Maffucci. Memoria e arte a braccettoQuaranta botteghe in mostra a Palazzo Pretorio: eccellenze toscane protagoniste. Busatti, Francini e Baldaccio: un palcoscenico diffuso . lanazione.it “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook Esprimo grande soddisfazione. È la vittoria del buonsenso, un omaggio a un protagonista assoluto del nostro Paese. Berlusconi è un grande italiano. x.com